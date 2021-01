Sofía, nueva víctima del presunto acoso de Jay Santos: "Me cogió de la mano y me metió dentro de un piso"

El cantante ha sido condenado a 6 años de cárcel por una agresión sexual a una de sus fans

Quedaba con sus víctimas a través de las redes sociales y actuaba con agresividad si le rechazaban

Sofía "no fue consciente" de que abusó de ella "hasta que vi la noticia por televisión"

Jay Santos, el famoso cantante de reguetón, ha sido condenado a 6 años de prisión por violar a una mujer en 2017, pero tras una gran investigación del programa, Marta Riesco consiguió hablar con varias mujeres que también habían sido víctimas de este hombre y no habían denunciado. Hoy el programa ha hablado con Sofía, una chica que se ha armado de valor para contar en directo otro testimonio y el mal momento que vivió tras quedar con el presunto agresor.

Sofía logró huir del piso en el que se encontraba con Jay Santos y nos cuenta su mala experiencia en directo

"Contactó él conmigo, me escribió un día y yo no me lo esperaba", así explicaba esta chica que Jay Santos se puso en contacto con ella a través de las redes sociales, por la que siempre seguía el mismo patrón: "Fue muy insistente, para quedar siempre me decía que en un sitio privado, yo le decía que no, que prefería en un sitio publico y como le decía eso pues él pasaba". A esta chica en concreto la engañó, le dijo que iban a quedar en el estudio de grabación, pero al llegar ella vio que el lugar era un piso donde se produjo la agresión sexual: "Yo al llegar a la dirección no veo ningún bar, sin darme cuenta me cogió de la mano y me empezó a meter al piso".

"Cuando dije que no empezó a tratarme mal"

Sofía cuenta la mala experiencia que vivió en ese piso: "De repente, empieza a ser más bruto, veo que abre la puerta de la habitación, una cama enorme, me empecé a poner nerviosa y ahí es cuando me hace sentar en la cama, me abre las piernas y saca de debajo de la cama un vibrador, ¡me sentí fatal!". Y explica cómo reaccionó el cantante cuando ella se niega: "Veo que se baja los pantalones, me puse de pie, dije que no y empezó a tratarme mal, a decirme de todo: que era una niñata, que me faltaba madurar, que no era una mujer...".

"Empecé a sentirme mal, es la primera vez en mi vida que tuve miedo, pensaba que no iba a salir"