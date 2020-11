Marc Gil, sanitario con secuelas por el covid-19, denuncia la falta de recursos: "Nosotros estamos en primera fila"

Marc Gil es un técnico de emergencias afectado por el covid-19 . Pero también es un joven que ha relatado en 'Horizonte covid' cómo el contagio le ha dejado durísimas secuelas. "Mi misión es concienciar de que no somos invencibles y que todos podemos caer en esta enfermedad que a mí me ha causado muchos problemas", explicaba al comienzo del programa.

"Veíamos una cosa que jamás habíamos imaginado. Gente muriendo, los hospitales llenos, no había sitios para ellos. Llevabas a un paciente de 60 o 70 años y te decían '¿Qué hago?' y tú te quedabas con una cara de '¿Cómo que qué hago? ¡Sálvenle!'. Te decían que lo pusieras a un lado. Eso lo he visto muchas veces. Yo cada día llegaba a mi casa muy afectado porque sabía que esa vida no se había salvado ni intentando salvarla. Directamente te decían que no", contaba.