‘Informe Covid’ ha activado su máquina del tiempo particular para viajar al pasado y repasar una a una las verdaderas fechas de la llegada del SARS-COV-2 a España. La teoría más impactante es, sin duda, la de Bosch, el catedrático de Barcelona que aseguró que el covid19 ya estaba presente en las aguas residuales de España en marzo de 2019 , es decir, ¡un año antes de la declaración oficial de la pandemia!

De ser así – algo que no ha quedado demostrado todavía – la pregunta que ha hecho el presentador es clave: “¿Por qué no estalló la pandemia, entonces, un año antes, si el coronavirus ya campaba a sus anchas entre nosotros?” Es la gran duda que se ha vertido sobre la mesa del programa y una de las hipótesis, tampoco demostrada, es que pudiera haber mutado y haberse vuelto más agresivo en 2020. Igualmente, pudo ser diagnosticado como una gripe, al no conocerse la existencia del virus a nivel mundial.