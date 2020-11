Los 3 síntomas principales del covid persistente y por qué un virus respiratorio puede afectar al cerebro

"Yo antes era muy activa, hacía muchos cursos... Pero ahora noto una gran pérdida de memoria. No puedo leerlo un libro entero, no lo asimilo", ha lamentado esta enfermera, coincidiendo con muchos pacientes que, sin entender lo que les pasaba, han notado una especie de "niebla en la cabeza" que no les permite pensar bien o que, incluso, les ha hecho olvidar cómo se hace una suma o una resta.