Los expertos, rotundos: "No existe la tecnología para crear un virus, se puede manipular pero dejaría una cicatriz y SARS-CoV-2 no la tiene"

Los expertos aseguran que no existe la tecnología para crear un virus

¿Se puede dar ganancia a un virus, hacer lo más infectivo? Íker Jiménez ha lanzado esta pregunta al Dr. José Alcamí, coordinador del grupo de análisis de Coronavirus del Instituto Carlos II.

"Nosotros podemos copiar muy bien, pero no tenemos la capacidad de crear un virus", decía con rotundidad el Dr. "Nosotros podemos modificar un virus pero a partir de un molde, no podemos crear un virus. Entre el ZC 45 y el SARS-CoV-2 hay 3.000 letras diferentes. Aunque se parezca un 82-90% y esto nos parezca poco no es así. Nosotros no tenemos tecnología para introducir en 6 meses 3.000 cambios a lo largo del genoma".

¿A qué se debe la semejanza entre ambos virus? "Puede estar relacionado, pero el ZC 45 no es el padre del SARS-CoV-2. Nos falta la conexión, es el agujero que tenemos. No se cuestiona que otros virus son de laboratorio porque tenemos la cadena, sin embargo aquí no lo tenemos porque es una búsqueda difícil, este virus ha estado circulando más tiempo del que pensamos probablemente".

¿Es el SARS-CoV-2 un arma biológica?

Desde el punto de vista genético, en palabras del Dr. Miguel Pita, sería "un mal arma biológica". Tal y como ha explicado previamente el Dr Alcamí, no podemos crear un virus sino copiar y ésto deja una especie de "cicatrices": "Si alguien hubiera puesto específicamente una pieza para que el virus afecte a humanos habría dejado unas cicatrices, unas costuras y no las hay".

"He visto lo que la Dr Li Meng-Yan señalaba como costuras y no lo son ni parecido. También tendría rastro de una genética reversa y no está. Además tampoco es muy eficaz desde el punto genético su unión al receptor"