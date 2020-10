La Dra. Li-Meng Yan, sobre el inicio de la pandemia: "El gobierno chino no divulgó la información que tenía, no querían que se supiera"

Cuenta la doctora que el 31 de diciembre de 2019 trabajaba en un laboratorio de referencia para la OMS donde virólogos trabajan con muchos coronavirus. "En aquel momento el gobierno de China no divulgó la información que tenía ni a las autoridades de Hong Kong ni a la OMS . El caso es que mi supervisor me mandó una misión: quería que averiguase qué había ocurrido exactamente en Wuhan con esa neumonía desconocida", explicaba.

Ella le habría vuelto a recordar los resultados de su primera investigación -en los que el gobierno chino estaría ocultado la verdad - cuando, tras muchas insistencias, habría sido advertida de que no debía "cruzar la línea": "Me dijeron que no cruzase la línea roja o me harían desaparecer, querían que mantuviese la boca cerrada".