Porque no hay evidencia de que la vacuna impida la transmisión. Así lo ha afirmado el Dr. Amós García Rojas, presidente de la Asociación de Vacunología Española: "Se sabe que la vacuna previene de la enfermedad pero no sabemos si previene de la infección. Por lo que no sabemos si alguien vacunado puede estar contacto con el virus y no enfermar pero sí transmitirlo. Por lo tanto hay que seguir con el comportamiento y las medidas como antes de la vacuna. El proceso de vacunación va a durar mucho tiempo", explicaba.