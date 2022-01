Tras el ingreso en prisión de Julián Muñoz, la polémica se centró en su estado físico, cuestión por la que en un principio se le concedió el tercer grado penitenciario en el año 2015. Sin embargo, la Fiscalía no estuvo de acuerdo considerando que no se cumplían los requisitos exigibles como estos: no haber cumplido suficiente parte de la condena y padecer una enfermedad no terminal.