Pavón se encara con Asraf y critica su comportamiento con Isa: "Le falta mucho el respeto"

Esto fue motivo de una gran discusión entre los concursantes . "Eres un introvertido, te metes donde no te llaman", le dijo Asraf a Pavón. El torero se rio de él por haber confundido 'introvertido' con 'entrometido' y cargó contra él recordándole que en las nominaciones él e Isa consiguieron nada más y nada menos que ocho puntos: " No te quieren en ningún lado . Tonto, perdedor, no te quiere nadie. Que te han votado ocho personas y t ratas muy mal a Isa ", argumentaba Pavón.

Isa se enfada con Pavón: "Me trata como tonta porque dice que Asraf se mete en mis decisiones"

Fue Isa la que inmediatamente salió en defensa de su novio y de su relación. "Con tanto cariño que dice tener a mi madre y a mi hermano, poco me lo ha demostrado en un concurso. Las cosas que dice parece que las dice para la tele. A mí me trata como gilipollas porque parece que Asraf se mete en mis decisiones, entonces me trata de estúpida (...) A mi novio se le respeta y de mi relación hablo yo, no hace falta que se meta nadie", respondía tajante.