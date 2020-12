El dardo de Julio Ruz contra María Jesús Ruiz: "Qué miedo le tenemos a las demandas"

María Jesús Ruiz contó en ‘ La casa fuerte 2 ’ que una noche de fiesta vio cómo Isa Pantoja se besaba con Efrén mientras Kiko Jiménez le abrazaba por la espalda. La colaboradora de televisión rectificó a la gala siguiente pero sus contradicciones parecen no convencer a su expareja Julio Ruz , quien ha dado con la clave por la que Mª Jesús habría cambiado su versión.

El polémico trío de Isa Pantoja, Efrén y Kiko Jiménez

Efrén Reyero se convirtió en el último concursante en sumarme a la edición y dejó caer en su entrada que podría haber tenido algo con Isa Pantoja una noche que salieron juntos de fiesta tras una gala de ‘ Supervivientes ’. El extronista no fue nada contundente a la hora de aclarar qué había pasado realmente pero María Jesús Ruiz, que esa noche también estaba presente, contó en plató lo que habían visto sus ojos.

"Abro la puerta del baño y me encuentro a Efrén besando a Isa y a Kiko Jiménez por detrás abrazándola. Estaban, como se dice vulgarmente, enrollándose . Entonces todos tenían pareja y él se debía a una productora porque estaba en ‘ MyHyV ’. La fiesta sigue pero llega un momento en el que la gente decide irse a casa. Ella se va con ellos dos en el mismo taxi”, desveló.

La noticia cayó como una bomba en Telecinco y el propio Kiko Jiménez lo desmintió todo en ‘Sálvame’. 48 horas después, María Jesús volvió a sentarse en el plató de ‘LCF’ pero esta vez su versión era muy distinta: “Entré al baño y de repente se me cortó el pipí porque vi a gente que no esperaba encontrarme. A la media hora volví a entrar y no había nadie”, rectificó.