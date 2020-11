Con muchas ganas, Aurah entra motivada al concurso aunque reconocía que no estaban siendo sus mejores días. "Entro un poco desubicada. Estoy pasándolo un poco mal", decía. Y es que Aurah ha sido trending topic en Twitter esta semana debido a su relación con el futbolista Jesé Rodríguez .

Para poner en contexto, Jorge Javier Vázquez le ha ido preguntando hasta donde él sabía sobre la historia. "Tú habías vuelto con Jesé. Que eso yo no lo sabía", se cuestionada. Aurah confirmaba que sí, que se había dado otra oportunidad con el padre de su hijo después del confinamiento a pesar de todas las desavenencias que han tenido en los últimos años.

Pero todo se truncó estos días ante la posible infidelidad de Jesé con una amiga suya. "Volvéis. Y es tu cumpleaños el sábado pasado. ¿Y luego qué pasa?", le preguntó Jorge. "La verdad es que me gustaría saltar ese paso", dijo ella intentando no entrar en la historia. Pero el presentador insistió: "Pero yo no voy a poder. Aparece una chica que viene de la península que se llama Rocío Amar, de 'Mujeres y hombres", relataba. Era entonces cuando Aurah contestaba dejando a Jorge 'en shock': "Era mi amiga".