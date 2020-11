Isa Pantoja llama a su madre y acaba entre lágrimas: "No me esperaba esto de ella para nada"

Isa se mostró muy dubitativa. Por un lado sabía que su madre necesitaría un abrazo; pero por otro no quería abandonar el concurso ya que era el reality donde se está "abriendo" más. Posteriormente, Asraf le aconsejó que no se metiese en el conflicto familiar .

La decisión de Isa: llama a Cantora

En esta gala conoceremos qué fue lo que sucedió. Pero hemos visto un avance donde Isa finalmente pedía a la organización que la dejase llamar a su madre en vez de ir a verla. Por las imágenes, la conversación no fue para nada lo que la concursante esperaba y acabó rompiendo en llanto .

Preguntándole Jorge Javier Vázquez a Isa sobre el asunto, la concursante le decía sentirse ahora "más tranquila" y le comunicaba su intención de centrarse únicamente en el reality. "Ahora estoy más tranquila y ni pienso en lo que está pasando porque me he enfocado en la gala de hoy. Me costó un poco tomar la decisión. Ahora llevo un día o algo sin pensar en ello", respondía.