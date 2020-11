Dakota sale en defensa de Isabel Pantoja y arremete contra Asraf: "Habla de tus cosas y de tu familia"

Asraf se sincera sobre Isabel Pantoja

De hecho, Asraf reconoció que ha llegado a sentir “que no valía una mierda” y ha confesado que le dolió mucho no ser aceptado por Pantoja al inicio de su relación con Isa: “Lo pasé mal porque Isa venía de estar con Omar que es muy conocido y la gente le quería mucho (...) Él era el bueno, yo no valía nada y siempre quedaba en mal lugar… Yo soy muy serio, aparento ser muy chulo pero no tengo maldad y eso es lo que ha visto Isa, solo quiero el bien para todos… Lo pasé muy mal”, explicó completamente derrumbado.

Dakota saca la cara por Isabel Pantoja

En redes sociales , Dakota ha estado en desacuerdo con las críticas de Asraf y ha sacado la cara por Isabel Pantoja: “Asraf no tenía que haber mencionado a nadie. Tú lo haces y hablas de tu familia y de tus cosas. No tiene que meter a terceras personas para nada. El cumpleaños era de Isabel y, si ella se lleva bien con Omar Montes o conmigo, pues invita a la gente con quien se lleva bien”.

Dakora reparte leña entre los concursantes

La exsuperviviente no se ha quedado ahí y también ha querido defender a Samira del conflicto que tiene con Tom y Sandra: “La culpan todo el rato diciendo que está ahí por hablar de Tom o por haberse liado con él… ¡que no se nos olvide que él y Sandra están ahí por haberle puesto los cuernos a una chiquilla! ¿vale? y ahora ella llora, pues eso significa karma, es lo que hay. Es lo que te dijo Sandra la presentadora, si tú confías en él y no te molesta, no te pones a llorar. Si tú lloras es porque sabes que es vedad. No me parece bien que estén todo el rato contra Samira. Ya está bien, está ahí como todos".