Dakota Tárraga brota con Tom Brusse después de que éste llame Melyssa a Sandra: "Es un sinvergüenza"

Dakota VS Tom

"Bueno quería decir que no me he podido pasar antes por aquí. Ayer me pareció… madre mía. Tom es un sinvergüenza , ya lo llevo diciendo desde hace tiempo. Ahora lo que le ha pasado a Sandra es que le ha tocado el mismo papel que ha Melyssa y eso es el Karma. Yo me quede un poquito flipada e impactada, pero no era de extrañar", ha comenzado diciendo en los stories de su Instagram.

"No me esperaba más, porque lo que es, es y lo que no es, no es. Y ese es un sinvergonzón, lo siento por su familia pero es lo que hay. Yo he sido una p*** sinvergüenza y él es un p*** sinvergonzón", aseguraba. "No soy tan mala, Sandra, me diste pena, pero cada uno tiene que probar de su propia medicina. Cada uno tiene que apechugar con sus actos".