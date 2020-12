Fani carga contra Samira tras su 'espejo del alma': "Es todo mentira, viene de una familia bien"

"Esto mis hermanos no lo saben pero uno de los deseos que tengo es ganar el concurso para construirle una casa a mi hermana en Argentina porque vive con mis cinco sobrinos en unas condiciones que no se merecen. Quiero dinero para construirles una casita pequeñita , comprar un terrenito. Esa sería mi gran ilusión. Vive en condiciones que ningún ser humano deben vivir. Quiero construir una casa donde mis sobrinos duerman calentitos y sin ratas ", contó muy emocionada.

"Mirar, no me gusta meterme en estas cosas y menos con una persona que tiene la capacidad mental de Homer Simpson, pero creo que esta vez se ha pasado. Esta bien que a una persona le guste la TV y sea capaz de vender hasta su madre por dos minutos, pero no a costa de temas tan sensibles como el de mi familia ", ha opinado Joel en sus redes sociales.

Fani se retracta

Tras el revuelo, Fani ha colgado una serie de stories en su perfil explicando lo sucedido. "Yo he opinado como cualquier colaborador. He dicho eso porque una vez que fuimos al pantano Samira me contó que por suerte nunca les había faltado nada. Si es verdad lo que ha contado pido disculpas, pero si es mentira me parecería muy fuerte", ha dicho zanjando el asunto.