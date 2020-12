La soledad ha sido durante mucho tiempo un contratiempo para ella. "Sinceramente he sido y soy una mujer que se ha aferrado a lo primero que ha pasado buscando cariño por el miedo a la soledad, al fracaso y buscando el hogar y el amor que me ha faltado", confesaba. Pero inmediatamente decía haber aprendido que quienes estarán siempre para ella son sus hermanos, a los que adora.

Otra de las cosas que Samira ha trabajado más en su vida ha sido el perdón . "He aprendido a perdonarme sobre todo porque estamos hechos para cometer errores. No somos máquinas para ser perfectos. Y la persona que más mira al cielo merece el perdón más grande del mundo. Aprendí a perdonar y perdonarme y dejar de fustigarme tanto por las cosas que hago", decía entre lágrimas.

"Con esa palabra me dan hasta ataques de ansiedad. Desde que murió mi madre tengo un miedo terrible a perder lo que más quiero, que son mis hermanos. Tengo miedo a dejar de sentir. Lo estuve tratando hace tiempo pero tengo que tratarlo más, el aceptar las cosas como son. El aceptar que la vida es injusta y a veces se van personas que no tenían que irse. Tengo miedo de esa palabra porque tengo la mente ahí, la pienso muchísimo pero tengo que aceptarla. Me da mucha ansiedad cuando lo pienso, y tenía que abrazar a alguien, bueno, ahora no porque estoy soltera, para sentir que estoy viva", ha confesado.