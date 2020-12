Isa Pantoja le oculta a Asraf lo del beso con Efrén y se mosquea con él: “Tú vas a creer lo que digan en la tele”

Para aclararlo todo de una vez, el programa ha conectado en directo a Efrén y a Isa y él ha sido el que ha empezado la conversación: “En primer lugar quiero pedirte perdón porque no estoy orgulloso de lo que voy a hacer. Cuando salí de la casa, aquí se había montado una monumental con respecto a la noche que salimos de fiesta y yo he contado lo que tú y yo sabemos, que te acompañé al baño porque no te podías bajar y que me diste un beso”, ha soltado Efrén y también le ha contado que ha habido hasta “polígrafos” con el tema.

Isa Pantoja se ha sorprendido, pero se lo ha tomado con mucha más calma y normalidad de lo que cabía esperar. De primeras, no ha desmentido lo que ha dicho Efrén; al revés, le ha dicho “no puedo decir que mientes”, algo por lo que Efrén le ha dado las gracias. Luego, ha matizado sus palabras: “No es que diga que haya pasado, que yo creo que no, pero no puedo decirlo porque no me acuerdo de nada”.