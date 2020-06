Fani cuenta toda la verdad de la muerte de su madre: "Mi tía no estuvo en el entierro de su hermana"

"Ya que no la he tenido en vida, la voy a tener muerta", ha asegurado

'La casa fuerte' le ha dado la oportunidad a Fani de conocer todas las acusaciones que su familia está vertiendo sobre ella, en las que aseguran que se ha dedicado a la prostitución. Su tía Raquel asegura que nunca le va a perdonar como se portó con su madre y su tía Paloma ha contado que incluso cuando su hermana estaba en el hospital, tenía que pagarle el parking a Fani si quería que fuera a verla.

"Yo nunca he hablado mal de mi madre, solo dije y malamente dicho lo de sueltecilla y a mi tía le pedí perdón por activa y por pasiva. Yo no he hablado mal de mi madre, solo dije eso. Antes de que yo dijera eso y saliese el titular ya no nos hablábamos. Ella ya le estaba poniendo comida caliente al hombre que me trato mal a mi hijo y a mí ¿Qué excusa es esa? Si ella no aguantaba mi madre", ha explicado Fani.

"Todo lo bueno que pudo tener en vida lo tiene gracias a mi tía Maite. Que yo a mi madre la he acogido a mi casa, y ha conocido a su nieto. Las cenizas de mi madre las tengo yo, porque ya que no la he tenido en vida, la voy a tener muerta. Ella no estuvo en el entierro de su hermana, que por muy mal que te lleves con tu sobrina es tu hermana, vas y no me miras a la cara. Peor no fue y nadie se lo prohibió", decía sobre su tía Raquel.

Fani: "No he ejercido la prostitución"

Fani ha negado haberse dedicado al oficio más antiguo del mundo aunque asegura que de haber sido así, no se avergonzaría. "He robado porque mi hijo no tenía para comer porque su padre no nos pasaba ni un p*** duro, no me avergüenzo", ha reconocido. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' cuenta que is que ha visitado el chalet de las 'Pretty Woman', pero para llevar y recoger a su tía.