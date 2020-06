Tony Spina cuenta el motivo del comportamiento de Oriana: "La gente le apoya por eso"

Oriana se está caracterizando en el reality por ser de las participantes más guerreras . Además de protagonizar la mayoría de discusiones, la venezolana no pasa ni una. La última ha sido tirarle el agua sucia de los platos a María Jesús Ruiz tras una bronca en la cocina.

Al preguntarle a Tony si Oriana es igual fuera de la televisión, el exnovio de la participante aseguró que no y desveló cuáles eran sus intenciones en el programa . "Ella tenía muchas ganas de entrar en este reality y quitarse la etiqueta de que abandona ", explicaba.

Pero especialmente llamativo ha sido cuando Pilar Yuste, que se encontraba al lado de Tony, decía no comprender cómo podía defenderla "después de todo lo que te hizo y de lo que yo he visto", revelaba. Tony no quiso entrar en detalles y dejó pasar el asunto.