Fani descubre las acusaciones de su familia: niega haber ejercido la prostitución y desvela la razón de sus visitas al chalet de 'Pretty Woman'

Fani asegura que no ha trabajado junto a su tía

La concursante ha contado toda la verdad de la relación que mantenía con su madre

"Pondré todo en manos de mi abogado", ha aclarado

'La casa fuerte' ha decidido hacer a Fani conocedora de las informaciones que se están dando de ella en diferentes platós de televisión. "Creemos que debes ser consciente de una información que se está contando sobre ti en algunos platós de televisión. Debes estar al tanto y tener la oportunidad de desmentirlo o de contar lo que tú quieras", le ha anunciado Jorge Javier Vázquez dando paso al vídeo en el que algunos de sus familiares aseguran que ha ejercido la prostitución.

"Osea Jorge me acabo de quedar en shock. A eso se dedicó ella, la señora del pelo rosa y yo la llevaba a esa casa y la recogía de esa casa. Peo yo no trabaje allí. Yo por suerte o por desgracia llevo trabajando desde los catorce años y nunca me ha faltado dinero para comer. Si me hubiera faltado no hubiera dudado en pedírselo a mi familia", ha comenzado diciendo Fani sobre su tía Raquel.

He tenido que robar para dar de comer a mi hijo

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha estallado al escuchar que Christofer sabía cual era su oficio:"¿Qué mi novio lo sabía? No solo la voy a demandar yo, Christofer también. Por supuesto que me reunía con hombres. Porque trabajada de comercial de alarmas, quedaba con hombres y mujeres muchas veces por la noche, porque no podían quedar por la mañana. Mi novio ha venido muchas veces a esas casas a montar las alarmas. Ganaba mucho dinero y si queréis os traigo las nominas", ha brotado.

"Si yo he tenido que robar para dar de comer a mi hijo porque su padre lo he hecho, y no se me cae la cara de vergüenza, pero nunca me he prostituido. Lo van a tener que demostrar, lo voy a poner en manos de mi abogado", ha aclarado. "Déjame en paz que yo me preocupo de mi vida y de mi familia. Yo he hablado en 'Lecturas' de ella y lo he hecho muy bien. Nos ha tendido la mano cuando yo me vi en la calle, pero esto, hablar así de mí… no tiene vergüenza".

Fani ha contado que pasó una muy mala época en la que incluso la Cruz Roja tenía que llevarle comida a casa: "Yo ha habido una temporada que no tenía ni un p*** duro, no tenía ni para pagar el alquiler. A mí me traía comida la cruz roja, y es que no me avergüenzo. Y ahora gracias a Dios me está yendo bien. Solo quiero darle a mi hijo el futuro y la infancia que yo no he tenido. Sus primos no me hablan por culpa de ella porque no les deja y yo en cambio, si mi hijo si quiere ver a su tía la ve", ha confesado. "Solo quiero ser feliz con mi hijo, darle de todo y que no le falte de nada. Si a ella le da igual su sobrino muy bien, pero es mi hijo. A ver si tiene dinero para pagar la demanda", ha roto a llorar.

Fani: "Nunca he hablado mal de mi madre"

Jorge le ha explicado a Fani que su tía se quejaba de los problemas que había tenido la participante de 'La casa fuerte' con su madre. "Yo nunca he hablado mal de mi madre, solo dije lo de sueltecilla y a ella le pedí perdón por activa y por pasiva. Antes de que yo dijera eso ya no nos hablábamos. ¿Qué excusa es esa? Si ella no aguantaba mi madre. Todo lo bueno que pudo tener en vida lo tiene gracias a mi tía Maite. Las cenizas de mi madre las tengo yo. Ella no estuvo en el entierro de su hermana y nadie se lo prohibió", ha querido dejar claro Fani.

La reacción de Christofer

Da asco

A Christofer no le han sorprendido las palabras de la tía Raquel. "Si te digo la verdad no me sorprende pero no pensaba que iba a ser como la hermana de Fani, de llenarse los bolsillos de dinero diciendo cualquier cosa. Da vergüenza no, lo siguiente", ha comentado el concursante al escuchar las acusaciones.

"Todo lo que han dicho es mentira. Dicen que soy conocedor, más mentira todavía. Es envidia. No nos dejan en paz. No hacemos daño a nadie. Estamos aquí para ganar dinero para una casa. Por fama no, luchando para una casa. Es de vergüenza", ha zanjado.