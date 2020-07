Ferre llama "ciervo" a Christofer y Cristina cuenta la verdad del test de embarazo de Fani

El contraataque de Cristina: la verdad sobre el test de embarazo de Fani

En plena discusión, Cristina también ha querido intervenir y ha tachado a Fani de no ser del todo sincera y de haberle dicho que se anduviera con cuidado con Oriana: “Me dijiste que no me fiara de Oriana, que sabe mucho de realities y que me la iba a dar”.