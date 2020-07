Yola carga como nunca contra Cristian y él rompe a llorar: "Has puesto los cuernos a tu novia"

“Me he dejado llevar y he vivido la experiencia al máximo”, explicaba Cristian Suescun. “Siento haber dudado de las intenciones y sentimientos de Yola”, decía el hijo de Maite. “Quiero que este mal final no sea así y que retomemos la amistad”, añadía en señal de arrepentimiento.

Pero la actitud de Cristian no ha ablandado ni un poco a Yola Berrocal, que no se ha creído su perdón y ha cargado duramente contra él: “Me has dado un beso, le has puesto los cuernos a tu novia y para quedar bien me echas a mí las culpas, eres un cobarde” decía la ganadora de ‘La Casa Fuerte’ muy enfadada.