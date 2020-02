A Fani le entra la risa al ver sus vídeos con Rubén y Christofer se harta: "Eres muy mala"

En la hoguera de confrontación, Fani y Christofer han visionado juntos todas las imágenes con Rubén que tanto daño le habían hecho a él. A Fani le entraba la risa al verlas y Christofer alucinaba con su reacción: "Yo la conozco y no la veo arrepentida. Qué mínimo que un respeto. Es que me has roto. No merecía este daño gratuitamente", le decía Christofer a Fani.

Christofer ve las imágenes de Fani y Rubén en la cama

Pero había imágenes que Christofer aún no había visto. La de la noche de pasión de Rubén y Fani en la cama. Fani seguía sin saber cómo enfrentar las imágenes y Christofer estallaba: "Eres mala. Eres muy mala. Estoy decepcionado. Me he roto y me he desgarrado, he llorado lo más grande, he sufrido lo que nunca en mi vida, pero llega un punto en que no me salen las lágrimas", le explicaba a Mónica Naranjo.