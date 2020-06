Ferre y Cristina se reconcilian bajo las sábanas tras su gran discusión: "Siempre estamos con piques porque somos muy parecidos"

Cristina se enfadó con Ferre por el baile provocativo que le hizo a Leticia Sabater

El cumpleaños de Leticia Sabater dio para mucho. La cantante pidió como regalo que los chicos de 'La casa fuerte' le realizasen un baile sensual. Iván y Labrador fueron los primeros en animarse a hacerlo y Ferre no se quedó atrás.

Cristina se enfadó mucho con su novio al ver el baile. Los celos se apoderaron de ella y, entre gritos, le soltó a Ferre lo mal que le había parecido: "Eres un friki, todos han bailado normal y tú has querido hacer el cuadro. Eres un vulgar, ponerle la p*** a otra tía en la cara, eres un vulgar", le dijo.

La participante llegó incluso a amenazar con abandonar. "Yo si digo que me voy, me voy", le soltaba a sus compañeros, que intentaron disuadirla.

Ferre intentó hablar con ella pero finalmente acababa solo y llorando en el jardín. Poco después Cristina le buscó y la discusión siguió: "Yo lo siento pero no tolero más eso, que se vea esa imagen fuera. No quiero estar más contigo. Te lo he dicho mucha veces, que tengas respeto y la cara hacia a mí", le exigía.

Por su parte, Ferre defendía que había sido por pura diversión y le pedía disculpas. Convenció finalmente a su novia ya que después terminaron en la cama.

Ferre y Cristina: "Fuera nos enfadamos aún más"

Al ver las imágenes de su tórrido encuentro, a Ferre y a Cristina les entraba la vergüenza. ¡Pero confesaban que fuera del reality incluso son muchas más las veces que discuten! "Nos enfadamos más afuera que aquí porque somos parecidos de carácter y siempre estamos discutiendo y con piques", ha explicado Ferre de Sonsoles Ónega.

No obstante Cristina seguía manteniendo que aunque sus formas no habían sido las correctas, no le gusta nada que Ferre se comporte así con otras chicas.