Cristina arde de celos tras el provocativo baile de Ferre a Leticia Sabater: "Eres un friki, das pena"

La canaria se puso entre su pareja y la cantante e impidió que terminase su número. "Hazlo, hazlo, venga que no pasa nada. Venga, hazlo que eres un máquina. "Cada uno hace el baile que quiere, luego no llores. Eres un friki , todos han bailado normal y tú has querido hacer el cuadro. Eres un vulgar, ponerle la p*** a otra tía en la cara, eres un vulgar", le aseguró.

"Tengo unas ganas de que llegue mi cumpleaños… es puto respeto. Delante de tu pareja, eso no me lo merezco, encima se ve fuera. No quiero estar con un hombre así a mi lado, y no me voy a aguantar, me da igual estar aquí, allí o en Madrid", estalló la modelo. "Delante de mi familia no quedas así porque das vergüenza ajena. Ten una novia que te respete, yo no, no quiero un tío así, das pena".