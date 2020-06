El brutal estallido de Ferre contra Maite y Cristian: "No te metas en las conversaciones que tengo con mi novia"

Inmediatamente Maite le reprochó a su compañero que estuviese chillando. Ferre salía despavorido y gritando aún más contra Maite y contra Cristian, que estaba defendiendo a su madre: "A mí no me calientes porque no se me ha visto enfadado todavía. Ni tranquilo ni nada. No te metas en la conversación", decía fuera de sí.