Marta, del mosqueo a la euforia tras ganar el asalto a Asraf e Isa: “¡No se puede poner en duda lo que la audiencia quiere!”

El hecho de que Asraf e Isa llevaran al asalto a Marta y Albert en la última gala, hizo que la canaria se cogiera un mosqueo monumental. “Vamos al televoto y que sea lo que Dios quiera. Punto. Y tú tranquila”, le decía su compañero de juego en ‘La casa fuerte’, pero ella no podía aguantarse: “No estoy tranquila porque no me acaba de sentar bien lo que ha pasado, lo siento”.