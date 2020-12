Lester habla de su íntima amistad con Aurah y arremete contra Tom Brusse: "Estoy decepcionado"

La relación de Lester y Aurah

Las críticas a Tom Brusse

Pero además de apoyar a su íntima amiga, Lester ha aprovechado el momento para aclarar que su relación con Tom ya no es la que era. “Me llevo muy bien con Sandra pero con Tom un poquito menos, la verdad. Me tiene bastante decepcionado con ciertas actitudes que ya hablaremos él y yo cuando salga de la casa”, desvelaba a todos sus seguidores .

“Está feo que vayas de colega , que hayas vivido algo con tus compañeros y que nos vayamos enterando poco a poco de que vas tirando la caña a tu exnovia . Por lo que sea, porque eres un mujeriego, porque quieres televisión y te da igual la gente, o porque eres un falso y vas de colega y no eres colega de nadie. No hablo de alguien que no se puede defender porque está dentro de un reality pero ya hablaré en su momento y diré lo que tenga que decir. Pero vamos, mira si hay tías en el mundo, mira si hay chicas en televisión, que tener que tirarle a las exparejas de tus compañeros que acaban de pasar un programa muy jodido y encima tu teniendo novia”, criticaba el dj tras descubrir que Tom había intentado ligar con Mayka.

La confesión de Marta Peñate

A quien no ha dedicado Lester ni una sola palabra es a su exnovia Marta Peñate, después de que la concursante confesara durante una gala que todavía no se ha olvidado de él.

“No quiero volver con Lester pero son once años y es como vivir un luto. Un luto de alguien que sigue vivo. Es jodido. Lo superaré. Este año han sido muchas cosas (…) Hemos acabado fatal y no hemos tenido ninguna conversación desde que acabó todo. Tengo que tenerla porque tengo que perdonarle y quizás que él me perdone algunos actos porque no soy perfecta”, decía Marta sincera y reconociendo que necesitaba cerrar esa herida.