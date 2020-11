Lo hicieron en ese momento. Pero al revivir el vídeo en el directo de 'La casa fuerte 2' la cosa siguió. "El otro día me miraste con una cara que me daba hasta miedo. Qué quieres que te diga. No te hagas el santo porque no lo eres", le decía Marta a Asraf. Isa, por lo bajini, le pedía a su novio que no entrase. "Estoy cansada de esos comentarios", defendía ella. Pero Marta siguió sin cortarse un pelo: "Igual estás acostumbrada a que te miren así, a mí no. Si tiene traumas que vaya al psicólogo, pero si me ha mirado mal a mí no voy a mentir".