El 'roneo' de Tom y Jorge Javier al conocerse: "Al salir de 'La casa fuerte' podríamos ir juntos a Marrakech"

Jorge Javier Vázquez y Tom Brusse coincidían por primera vez en un plató de televisión. "Me da mucha ilusión verte ahí", decía el de Marrakech con una amplia sonrisa, algo tímido por conectar con el presentador. "Pues no sabes la que tú a mí", le respondía él.

"Me hace mucha ilusión. No sé si decirte por qué delante de Sandra. Nos acabamos de conocer y yo soy muy respetuoso con las parejas de las personas ajenas. Sandra, es una putada tener un novio tan juguetón", le comentó Jorge a Sandra.

Pero Tom se justificó diciendo que él siempre ha sido así. "Con ella me porto muy bien pero es verdad que a mí me gusta socializar, conocer a la gente... He crecido en un entorno con mucha gente. Todo el día jugando y desde pequeño he aprendido a ser así", decía.