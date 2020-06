Canciones, risas y muchos momentos picantes: todo lo que podemos esperar de Leticia Sabater en 'La casa fuerte'

Una Leticia más guerrera que nunca

Uno de sus múltiples enfrentamientos más tensos fue con Lucia Pariente, su gran enemiga en 'Supervivientes'. Tras decirle a la madre de Alba Carrilo que " era una bruja " y que "era tonta porque no sabía donde estaba su marido", Sandra Barneda se vio obligada a expulsarla de plató . Leticia Sabater no se deja pisar por nada ni por nadie y llega con las pilas muy cargadas a 'La casas fuerte'.

Risas aseguradas

"Yo no necesito hacerme un blanqueamiento anal, lo sé porque cuando tenía el ojo mal me lo veía", contó en 'Sábado Deluxe' provocando las carcajadas de los colaboradores y del público. Otro de sus grandes momentazos fue cuando alguien filtró su número de teléfono en un foro y contó que no paraba de recibir mensajes de hombres. "Antes tenía un ojo mal, pero después de ver tanto pene se me ha ido para otro lado", confesaba entre risas.