Albert, muy dolido con su amiga Mahi, estalla: "¡Yo por ti hubiera dado todo!"

El concursante está enfadado con la pareja por sus nominaciones y no salir en su defensa

Albert y Mahi forjaron una férrea amistad cuando participaron en 'Supervivientes'. Por eso Albert no entiende ahora por qué ella, junto con Rafa, ha podido nominarle hasta en dos ocasiones. Él hasta ahora no le ha pedido cuentas, pero lo que sí le ha molestado mucho en que en sus broncas con otros compañeros la pareja no haya salido en su defensa.

"Yo por ti hubiera dado todo y lo que no me está entrando en la cabeza es que últimamente me hayas fallado", le dijo Albert a Mahi después de que volviese a suceder en su desencuentro con Asraf. Mahi había opinado sobre el asunto y su intervención no gustó al concursante.

"Estamos todos nervioso. Yo creo que el comentario de eso... Parece que aquí hablando si no dijeses nada mejor o no me he explicado bien", intentaba justificarse ella, pero su argumento no parecía convencerle

Un rato después, a Rafa se le veía nervioso por lo que había pasado. No paraba de mover el pie y al preguntarle Jorge Javier, acabó confesando que estaba incómodo con la situación. "Si yo tengo algo en contra de alguien lo digo pero el problema es cuando hay un malentendido, las personas no se entienden y se genera un malentendido. Ahí es cuando estoy triste. Albert y yo hablaremos y nos arreglaremos", decía.