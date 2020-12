Mucho se ha hablado de lo que pudo o no pasar entre Isa Pantoja y Efrén Reyero. Ella siempre ha negado que tuvieran nada pero el extronista sostiene que una noche en una discoteca, la acompañó al baño porque no podía bajarse la cremallera del mono y hubo un beso.

Sin embargo, él no se lo dijo durante su participación en ‘La casa fuerte’, solo lo desveló tras su expulsión pero Isa no recuerda este punto.

A solas con Asraf, el enfado era inevitable ya que su chico no sabía si Isa decía la verdad o era Efrén: “Yo me acuerdo de toda la noche y eso no pasó”. Sin embargo, este comentario no hacía sino avivar las dudas de Asraf, ya que Isa dijo no recordar qué había pasado aquel día.