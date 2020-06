Maite y Cristian protagonizan un fuerte enfrentamiento: “Entré sin conocer a mi hijo y me está decepcionando”

La r elación entre Maite y Cristian ya era inestable antes de entrar en ‘La casa fuerte’ y no han tardado ni una semana en demostrar que madre e hijo no se llevan nada bien .

“No puedo ver a mi hijo que esté así, que esté atontado, que amanezca y este así morro sobre morro , me parece una pérdida de tiempo y no voy a cambiar”, explicaba ella

“Me sienta como una patada ahí en mis zonas nobles que mi madre me venga a despertar así. Claro, s e mete su chute de café y la mujer se vuelve tarumba ”, decía él.

“¿Cómo me va a gustar Yola?”, decía él visiblemente enfadado. “Pues dijiste que era la chica más guapa de la casa”, soltaba Maite mientras comenzaba una fuerte discusión .“Si vas a seguir por ahí cojo mis cosas y me voy a mi casa ”, le dijo él levantándose de la mesa muy cabreado.

“ Entré sin conocerlo y me está decepcionando un montón , cada día vez más”, se confesaba Maite ante la cámara. “Este tiene miedo de la novia que te va a poner las pilas. Vete a la mierda con tus celos de mierda, tío”, le recriminaba a su hijo ya a la cara.

“Mi madre debería ir a un psicólogo porque decir cosas que yo no he dicho o inventarse cosas así por así, es que no entiendo porque lo hace”, decía Cristian desesperado