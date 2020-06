Oriana e Iván tienen una bronca enorme que dinamita su relación: "Eres lamentable y poco hombre, no quiero verte en la vida"

Los compañeros de Oriana le daban la razón, pero no esperaba que Cristian , además, le contase lo que Iván habría dicho a sus espaldas . Un comentario que hizo que Oriana explotase contra Iván.

"Eres lamentable, poco hombre, diciéndole a todos eso. No te quiero ver en la vida, ojalá te mueras", le soltó Oriana a Iván. Él por su parte negó que lo hubiera dicho: "Lo que me faltaba era que me desearas la muerte. ¡Está loca esta tía!", respondía.