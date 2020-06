Maite Galdeano y Labrador se dejan llevar por la pasión y protagonizan el primer beso de 'La casa fuerte'

Sus compañeros les han preparado una romántica cena

Maite Galdeano asegura que está abierta al amor. La de Pamplona se ha fijado en Labrador y protagonizado junto al de ‘Gandía Shore’ una romántica cena. Al ver la motivación de Maite por tener una historia con el extronista, su compañeros han retado a ambos a un duelo de miradas. Tras unos tensos segundos ha sido él quien ha terminado apartando la vista."Yo esto pensaba que nunca me iba a pasar en la casa, voy a dejarme llevar, que fluya y a ver que pasa. Estoy muy tímida porque hace cinco años que no hago nada la verdad", ha confesado la madre de Sofía Suescun.

Tras ver la complicidad entre los concursantes, el resto de habitantes de ‘La casa fuerte’ les ha animado a darse un beso. Labrador se ha dejado llevar por la pasión y sujetando a Maite con sus brazos, como si de una película romántica se tratase, la ha besado."Me ha besado, me ha besado, Ay Dios mío. ¿Lo has hecho sintiéndolo no?", ha querido saber la navarra. "No quiero que sea un rollete de calor porque estamos aquí. Yo me tomo las cosas y el amor en serio, como las pruebas de ganar dinero".

"No tengo ningún problema en dejarme querer, yo si me dan amor, bienvenido sea", ha asegurado Larador. Muy emocionados, asaltantes y residentes han preparado una romántica cena para la posible pareja. "Yo me he hecho ilusión porque hemos tenido ese feeling, y me has dado esos besos, a mí me gustas. Me corta decirte esto, hace tiempo que no le he dicho estas cosas a un hombre", se ha sincerado la exconcursante de 'GH 16'.

"Yo te he dado un beso porque me ha apetecido dártelo, lo que pasa es que me da un poco de miedo el amor", ha respondido él.