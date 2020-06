Maite vuelve loco a su hijo Cristian contando a la casa que le gusta Yola: "Es un Gremlin"

Yola asegura que Cristian tonteó con ella antes de que empezara el reality

Maite Galdeano y Cristian Suescun han tenido una cómica y surrealista discusión que ha hecho que toda la casa se parta de risa. "No le voy a permitir que tenga la habitación como una mierda porque le guste estar todo el día en las manos de la Yola. Dijo que era la más guapa de las chicas, lo que pasa que no quiere quedar mal porque tiene novia", le comentaba la navarra a Juani. "Tú está zumbada, pero si es un Gremlin. Si vas a seguir así cojo y me voy a mi casa", se enfadaba él.

"Me la sopla tanto…Coges y te vas, que me traigan a otra persona. Tiene la misma mala hostia que el biológico, es clavado. Ayer a la noche, me dijo. ¿Tú crees que le gustaré a alguna? Os lo juro por mi sangre", ha respondido 'La elegida de Dios'. "No tergiverses las cosas, diablo, vete que me recuerdas a quien me recuerdas, al loco ese".

"Está para encerrar, que venga un psiquiatra", murmuraba el hermano de Sofía Suescun camino a su habitación decidido a hacer la maleta.

Cuando parecía que las aguas se habían calmado Maite ha ido al jardín a buscar a su hijo. "¿Te habrás quedado a gusto no?", le ha preguntado. "¡Estás loca!", le ha asegurado él. "Tú sigue, es que no nos conocemos a penas. Cuando salgamos de aquí te quiero ver bien lejos de mí", ha sentenciado la madre de Sofía Suescun. "Qué pedrada colega", se ha quejado Cristian marchándose. "Déjalo, llorará un poco y ya está", le ha tranquilizado Galdeano.

Los mensajes entre Yola y Cristian antes de 'La casa fuerte'

Tras ver las imágenes Yola se ha sentido muy ofendida de haber sido llamada Gremlin. "Me has decepcionado un montón así que no me vuelvas a hablar, es una forma peyorativa de descalificarme y todo. Luego cuando te estoy haciendo el masaje me dices: '¿Así haces todo?'", le ha dejado claro a Cristian. Además, la cantante ha desvelado que antes de que comenzara el reality el exsuperviviente y ella mantuvieron un pequeño tonteo.