Mari Cielo Pajares responde a Jorge Javier Vázquez: "El respeto y la lealtad no pasan de moda"

El encuentro sexual entre Samira y Pavón no pasó desapercibido ni para los habitantes de 'La casa fuerte' ni para los colaboradores de plató, que no tuvieron tapujos en juzgar a los protagonistas. "Pavón no puede decir que está enamorado si luego le es infiel a su novia delante de toda España ", aseguró Mari Cielo Pajares.

" ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? La vida lo que nos tiene que hacer es aprender, no desaprender con los años. Que idea tan equivocada tenéis del amor, por eso os va así. El amor y el respeto es otra cosa mucho más profunda de lo que pensáis vosotros. Para vosotros el respeto es una bata de cola con volantes. Este país... cuando escucho según que cosas me parece que estamos haciendo un retroceso. Esas cosas las escuchaba en mi casa cuando era pequeño Mari Cielo. Vamos a hacer una pila y vamos a quemar a Samira en Callao", estalló Jorge Javier Vázquez asegurado que ese tipo de juicios le parecían "muy antiguos" .

La respuesta de Mari Cielo

Mari Cielo no da su brazo a torcer y ha colgado una fotografía en su Instagram asegurando que no ha cambiado de opinión. "Pues mira que me he levantado hoy y sigo siendo de la vieja escuela, de esas que creen que el respeto y la lealtad no pasan de moda. Me encanta ser antigua", ha dejado claro.