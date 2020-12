El emotivo discurso de Lara Álvarez a los finalistas de 'La casa fuerte 2': "Os deseo que sean lágrimas de felicidad"

"Tengo el corazón en la boca, tengo que agradecer a todos los concursantes que han pasado por 'La casa fuerte 2' pero ya me refiero a vosotros, Mahi, Rafa, Samira, Pavón. No sabéis lo feliz que me siento de que estéis en la final por que gane quien gane os lo merecéis, por compartir con nosotros, risas, discusiones, por abriros en canal, por habernos emocionado, por hacernos soltar alguna lagrimita. Gane quien gane espero que sean lágrimas de felicidad y que lo disfrutéis como nos lo habéis hecho disfrutar a nosotros", se ha sincerado la presentadora.