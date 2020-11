Un nuevo acercamiento entre Marta y Albert acaba con beso en el cuello: “No voy a sobrevivir a ti”

Como cabía esperar no fue la única en cortejar al concursante. Al ver el baile de Rebeca, Tony alertó a Marta , que rauda y veloz se dispuso a bailar con su compañero . El problema fue que Cristini hizo lo propio , algo que enfadó mucho a la canaria: “Si le pones el culo en la cara, me lo distraes”.

Albert no quiso contestar, dio largas, evasivas, pero sus compañeros le cazaron y no le dejaron escapar: si no contestaba tendría que enfrentarse a un reto. Él aceptó y la propuesta fue un “cómele todo el cuello a Marta”. Ambos accedieron y ella se derritió de amor: “No voy a sobrevivir a ti”.