Marta se enfada con el reparto de tareas: “Cuando tienes un problema con alguien, limpiarle el W.C. da coraje”

El nuevo reparto de tareas a traído cola una vez más en ‘La casa fuerte’ . Los acampados esperaban pacientes como los residentes les comunicaban qué tendrían que hacerles a partir de ese momento y, como era esperar, no todos se tomaron igual bien sus funciones.

Antes de saber nada, y viendo lo que podría suceder, Sandra advertía a Albert : “Tienes que estar aquí, por si Marta entra en locura , calmarla”. Y no iba desencaminada, porque efectivamente la canaria acabó enfadadísima al saber que tendría que “limpiar la casa completa”.

Vamos, que Marta y Albert debían hacer las camas, la cocina, las zonas comunes, limpiar los baños… Esto último fue lo que menos gracia hizo a la concursante: “Cuando tienes un problema con alguien como que limpiarle el váter te da un poco de coraje. No limpiar en general, limpiarle el váter”, y muy enfadada se lamentaba: “Les digo que es la única tarea que no quiero hacer y me la ponen”.