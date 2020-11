Un detalle de Albert hace enloquecer a Marta: “Lester en 11 años nunca me ha hecho esto”

Marta no cesa en su intento de conquistar a su compañero de juego en ‘La casa fuerte’, Albert . La canaria no ha dudado en prepararle un desayuno muy especial, con zumo de naranjas exprimidas con sus propias manos y unas crepes, que también preparó para el resto de acampados.

Pese al esfuerzo, inicialmente el concursante no se mostró muy receptivo, algo que Marta no entendía: “¿Pero qué me ves de malo?”. Pero Albert, tras la comilona para iniciar el día, se dio cuenta del esfuerzo de Marta y quiso valorarlo. El concursante le hizo la cama, le dobló el pijama y le dejó una bonita flor en agradecimiento : “Le voy a poner una florecita, que hoy sí se lo merece”.

Claro está que cuando Marta vio el regalo se volvió loca y se lanzó al cuello de Albert: “No me hagas esto todos los días, que me muero. Me muero de amor Albert, te lo juro”. La concursante, emocionadísima, no dudó en correr a contarle al resto de compañeros el detalle que su compañero había tenido con ella, recordando al mismo tiempo que era algo que con su ex jamás había vivido: “Lester en 11 años nunca me ha hecho esto”.