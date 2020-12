Mayka lanza un reproche en directo a Tony Spina: "Acuérdate un poquito más de mí"

Así que su conversación en directo en 'La casa fuerte' se preveía tensa, aunque ha empezado con piropos mutuos. "Hola bombón", le decía él; "hola amor", respondía ella . Con sonrisa tímida y algo contenida, Mayka le decía a su chico que está viendo "alguna cosita tuya" por las que está "sorprendida". "No me quiero influenciar por las imágenes que vea" , decía Mayka, que restaba importancia a la situación pero decía a su novio: " Voy a esperar a que salgas para hablar lo que tengo que hablar contigo".

Mayka se despedía con un "te echo de menos", pero también le lanzaba un dardito: "Que te acuerdes un poquito más de mí", en ese momento intervenía Aurah para decirle que se acuerda todos los días y Mayka le pedía algo: que sus actos fueran acordes con sus palabras. "Pero ¿Qué he hecho? No he hecho nada malo, yo soy así, gracioso...", se defendía Tony simulando quitarse el sudor de la frente y volvía a piropear a su chica. "Me conoces, sabes que hay que hay actitudes que no me gustan pero disfruta, te quiero mucho", le decía ella y él respondía: "Tengo unas ganas de verte y hacerte la cucharita..."