Efrén Reyero habla de su ruptura con Marta López: "Hemos pasado por muchas cosas"

Efrén Reyero ha sido el último concursante en entrar en 'La casa fuerte 2' y antes de hacerlo reveló en el plató que su relación con Marta López había terminado . Contó también que no había informado a su ex de que iba a participar en el concurso, cosa que después ella confesó que le había molestado mucho .

No solo eso, sino que Efrén también ha reconocido que la echa de menos. "Está claro que sí. Quieras o no ha sido mi pareja, una persona que la conozco de hace doce años, que hemos estado cinco meses juntos, que hemos pasado muchas cosas juntos y me preguntan y tal y me viene el run run a la cabeza. Sobre todo porque no le pude decir a ella que entraba (al concurso). Conociéndola se habrá enfadado seguro. Pero no podía hacer más. Fue todo muy repentino", explicó.