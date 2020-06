Oriana estalla al ver la suciedad de la cocina: “Que la gente sea tan mugrienta me saca de quicio”

“Las tareas del hogar las llevo bien porque a mí me gusta mantener mi casa súper limpia, lo que me saca de quicio es que la gente sea tan mugrienta. Desordenados, mugrientos, sucios, cochinos… a mí lavar los platos no me supone ningún problema, eso sí, cuando están repletos de porquería directamente van a la basura, no me tomo no la molestia de limpiarlo”, explicaba Orina antes de que Iván cogiese una olla para tirarla al contenedor al ver cómo estaba de sucia.