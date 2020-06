Cristian se acuerda de su novia y aclara las cosas con Yola: "Me gustan las chicas de mi edad"

Yola coincidía en que es "un juego divertido" y aseguraba que Cristian le sigue pareciendo "guapillo", pero la participante de 'La casa fuerte' no dudó en afearle sus palabras: "Si me tuviese que liar contigo lo haría sin tomar nada. Primero porque no bebo alcohol y segundo porque si me gusta alguien no lo necesito", le decía.