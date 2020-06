Oriana Marzoli, nueva concursante oficial de 'La casa fuerte'

Así conocimos a Oriana Marzoli

Su paso por los realities ha sido demasiado fugaz, tan rápido que no le ha dado tiempo ha dejar marca. En 'Supervivientes' no llegó a cuajar su participación y en 'GH VIP' solo nos dejó el momentazo de su entrada en la casa, llevándose un bocado del burro que había en el jardín. A partir de ahí, no supo manejar la presión y pidió a Jorge Javier desde el confesionario que se quería marchar.