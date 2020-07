Rafa estalla contra Sofía por defender a Macarena: "Métete en tus problemas que bastantes tienes"

Tras perder el asalto contra Leti y Yola, Labrador no ha dudado en cargar contra Macarena. "Con esta chufa de pareja, ¿cómo vamos a entrar en la casa?". En plató Rafa Mora ha brotado contra el concursante: "Esto es mérito de ella, y haciendo honores a la realidad, merito de que concursa sola. Ojalá fuera individual el voto y veríamos si la chufa es ella o si la mierda es él. Si yo soy su pareja y hago todo por ella y cuando voy a votar Casa Labrador me entra repelús, me entran escalofríos por el cuerpo. De verdad esta chavala ha hecho todo bien, no se ha metido con nadie, ha sido leal, simpática, ha currado, se ha currado las pruebas. Una chica educada, con clase, que no ha malmetido con nadie. Y que siempre la estén denigrando de esta manera...", ha comenzado explicando.