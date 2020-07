Fani le reconoce a Christofer, entre lágrimas, lo que dijo sobre Rubén: "Se te ha ido de las manos con ese comentario"

Al escuchar ahora a Labrador desvelar esas palabras, la primera reacción de Christofer fue no creerle. Incluso acusó a Oriana de haber sido ella la que habría hecho el comentario. Pero cuando la venezolana lo desmintió, a Fani no le quedó otra que reconocerlo .

Fani reconoce que dijo el comentario sobre Rubén

Fani se justificó ante Christofer diciendo que le pierden las formas cuando se enfada con él. "Yo te quiero a ti y no pienso eso. Cuando estoy cabreada se me va la lengua. Que se me vaya no quiere decir que realmente lo piense en ese momento. No creo que seamos la única pareja que se hayan fallado, defraudado...", le dijo entre lágrimas.