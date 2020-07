Fani afirma que no está embarazada y rompe a llorar tras las acusaciones de sus compañeros: "Estoy muy cansada"

A la concursante todavía no le ha venido el periodo pero el resultado del test es negativo

Según Macarena, Fani no está embarazada ya que encontró un papel manchado en el baño después de que lo utilizara la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. "Cuando fui al baño quedaba un papel manchado y salía ella. Fue antes que le diesen el sobre", le contó a sus compañeros. Sin embargo Fani ha querido recordar a la novia de Rafa Mora que las personas perteneciente al equipo del programa también utilizan el baño y que a ella todavía no le ha venido el periodo. "Yo le dije que viniera conmigo al baño con un pañuelo y me lo introdujese, sí quiere ser mi ginecóloga...", ha contado.

"Ellos ya saben que el resultado era negativo", ha desvelado Fani. "No lo quería compartir con ellos porque no son mis amigos, llevo nueve días de retraso". "No lo quería compartir con ellos porque no son mis amigos. Hable con Oriana y con Juani y les dije que si el resultado daba negativo quería saber lo que me pasaba porque los síntomas son los mismos", ha explicado.

"¿Sabes qué pasa Sonsoles? A mí no me ha bajado la menstruación pero llevo dos días con fiebre. igual es el virus porque Cristina lleva dos días con fiebre...", ha bromeado Cristian. "No vamos a hacer juego con estas cosas porque ella ya ha compartido el resultado con España y con todos vosotros, a lo mejor el dolor de cabeza te lo da otra cosa", le ha reprendido la presentadora.